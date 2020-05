Rui Vitória e a possibilidade de treinar FC Porto ou Sporting: «Sou profissional»

Rui Vitória, ex-treinador do Benfica e atual técnico do Al-Nassr, na Arábia Saudita, admitiu numa entrevista ao Canal 11 que não rejeita a possibilidade de um dia treinar o FC Porto ou o Sporting.





"Sou um treinador, ponto. Antes de gostar de qualquer clube gosto de mim e da minha profissão. Sou apaixonado pela minha profissão. Represento os clubes com a maior dedicação, paixão, seja onde for. Felizmente tenho tido sucesso. Sou profissional e desde que deixei o Fátima e vesti a camisola do profissionalismo, mudei a minha perspetiva sobre o futebol", disse o técnico.Rui Vitória, que treinou o Benfica durante três temporadas e meia, encontra-se em Portugal devido à paragem do campeonato da Arábia Saudita, devendo regressar em agosto.