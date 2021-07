Rui Vitória e a presença no torneio de Moscovo: «Queremos ganhar todos os jogos»

Rui Vitória já trabalha a todo o gás no Spartak Moscovo e, depois do estágio realizado na Áustria, a equipa orientada pelo treinador português já regressou à Rússia para concluir a pré-época e preparar as estreias nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões - onde até poderá vir a encontrar o Benfica - e no campeonato russo, que começa no final deste mês.





O Spartak inicia domingo a participação no torneio de Moscovo e o técnico luso sublinha que a qualidade dos adversários presentes vai ajudar ao crescimento da equipa na reta final da preparação. "É um torneio muito importante para nós, pois vamos ter jogos muito próximos daqueles que vamos encontrar no campeonato, que é muito competitivo e não será fácil. Estão presentes quatro excelentes equipas e é muito bom podermos fazer parte deste torneio. Estamos a preparar o início da época e do campeonato, por isso queremos ganhar todos os jogos", disse o técnico português, ao jornal 'Sport-Express'O primeiro encontro do Spartak no torneio de Moscovo disputa-se já no domingo, frente ao Sochi. Seguir-se-ão Rubin Kazan (quarta-feira) e Khimki (dia 18).Refira-se que até agora o Spartak realizou três particulares, nos quais registou uma derrota (2-1, frente aos azeris do Neftci Baku), um empate (2-2, com os croatas do Bravo) e uma vitória (4-2, frente aos croatas do Sibenik).