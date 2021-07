Rui Vitória e o triunfo antes da receção ao Benfica: «É importante para ganhar confiança»

O Spartak Moscovo somou esta sexta-feira a primeira vitória na liga russa, a poucos dias de defrontar o Benfica na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões - jogo marcado para quarta-feira, em Moscovo. A equipa orientada por Rui Vitória triufoi por 1-0 no terreno do Krylyla Sovetov e, no final da partida, o treinador português mostrou agrado pelo resultado e por algumas indicações dadas pela equipa, deixando ainda elogios à atitude dos seus jogadores.





"Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns à minha equipa pela vitória. O adversário mostrou um futebol de altíssima qualidade e tem uma boa equipa. Em alguns aspetos do jogo faltou-nos mais qualidade, houve momentos em que poderíamos ter aproveitado melhor e deixámos o adversário ganhar confiança. Ainda assim, penso que o resultado é justo", começou por referir o treinador português, em declarações ao canal de televisão 'Match Premier'. "Estamos apenas no início, por isso é inevitável que os erros aconteçam. Mas estas vitórias são importantes para sentir e ganhar confiança para o futuro".O técnico luso foi ainda questionado sobre se optou por poupar algumas das principais figuras da equipa, como o avançado sueco Jordan Larsson, que entrou aos 59 minutos, já a pensar no Benfica. "O Larsson foi pai há poucos dias e passou várias noites sem dormir durante a semana. Depois de tudo o que passou, era difícil para aguentar noventa minutos hoje. Confio em todos os meus jogadores e não tenho receio da rotatividade. Hoje vencemos a primeira final, porque para nós cada jogo é como uma final. Agora vamos preparar-nos para o Benfica", concluiu Rui Vitória.