Rui Vitória e Pedro Emanuel empatam nos respetivos jogos da Champions asiática

Os treinadores portugueses Rui Vitória (Al Nassr) e Pedro Emanuel (Al Ain) viram esta segunda-feora as suas equipas empatarem os duelos da quinta ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões asiática.

Na partida entre o Al Sadd (Qatar) e o Al Nassr (Arábia Saudita), do grupo D, os comandados por Rui Vitória estiveram na frente do marcador quase até ao final do jogo, depois de ficarem em vantagem aos 22 minutos graças ao jovem avançado saudita Khalid Al Ghannam, de 19 anos, mas viram o adversário empatar aos 88', por intermédio do atacante argelino Baghdad Bounedjah.

Já o encontro entre o Sepahan (Irão) e o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, também do grupo D, terminou com um empate sem golos.

Apesar do empate, o Al Nassr, que lidera o agrupamento com 11 pontos, assegurou a passagem à próxima fase da competição, enquanto o Al Ain é o quarto e último do grupo com apenas dois pontos em cinco partidas.