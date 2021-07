Rui Vitória fecha estágio com triunfo

O Spartak Moscovo de Rui Vitória encerrou o estágio na Áustria com um triunfo (4-2) sobre o Sibenik (Croácia). O treinador português, de 51 anos, mostrou-se satisfeito com este início da pré-época. “Gostei da organização do nosso jogo. Houve falhas na defesa, mas estamos no bom caminho. Fiquei satisfeito com o campo de treinos austríaco. Nesta fase da preparação não é totalmente correto olhar para os resultados. Mais importantes são as ideias que estamos a tentar incutir e que servem para melhorar a nossa forma de jogar”, sublinhou Rui Vitória.