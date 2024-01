Rui Vitória: «Há quem seja mais valorizado com menos conquistas... mas é a vida»

Rui Vitória encontra-se na Costa do Marfim a orientar a seleção do Egito na CAN. O antigo treinador do Benfica falou esta segunda-feira sobre o seu percurso enquanto técnico, considerando que tem feito um bom trabalho por onde tem passado."Os números vão falando por si. Não preciso de ser eu a dizer as coisas em relação a mim. Logo no meu primeiro ano em Paços de Ferreira chegámos a uma final da Allianz Cup. No Spartak Moscovo apurámo-nos em primeiro lugar num grupo da Liga Europa em que apanhámos equipas como o Nápoles e o Leicester. Se aliarmos a isso um conjunto de jogadores que tive o privilégio de treinar e ajudar a que melhorassem as suas vidas é evidente que, mesmo que digam ou não digam, eu sinta confiança para dizer que temos feito um bom trabalho. Agora, não me oriento por isto nem me perturbo com nada. O futebol é o que é. Há quem seja mais valorizado com menos conquistas, mas isto é a vida. Não dramatizo nada em relação a isso", começou por referir em entrevista à Antena 1.Sobre um posível regresso a Portugal, Rui Vitória não tem dúvidas: "Talvez seja difícil, mas nunca sabemos. Quando saí do Benfica se calhar não imaginava ir para a Arábia e, passado uma semana, estava na Arábia. Depois vou para a Rússia, depois venho para África. O mundo do futebol hoje está tão global que temos de estar abertos a tudo. Nesta altura não me está a passar pela cabeça o regresso imediato".Rui Vitória falou também sobre o campeonato português, elogiando as equipas mais pequenas: "O campeonato para já está muito interessante. As três equipas mais próximas estão a disputar bem aquele primeiro lugar, mas o que me tem chamado muito a atenção é que de facto as equipas pequenas vão tendo uma ideia de jogo de qualidade e em quase todas vou vendo jogadores com potencial".O selecionador do Egito foi também desafiado a falar sobre o Benfica, mas Rui Vitória não quis deixar muitas palavras em relação ao tema: "Foi um capítulo que foi lindíssimo e interessante, mas que terminou. Nada mais há a dizer sobre isso".