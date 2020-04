Rui Vitória impedido de regressar a Portugal

Rui Vitória, de 49 anos, e a família estão retidos na Arábia Saudita e impossibilitados de regressar a Portugal, escreve o Correio da Manhã. "O espaço aéreo está fechado há três semanas. Ninguém entra, nem sai. Não é exequível voltar", alertou Susana Barata, mulher do técnico, durante a participação no programa de Cristina Ferreira, na SIC.





O casal está fechado no resort onde reside com os filhos Matilde, Joana e Santiago. "O campeonato está suspenso, a escola das miúdas também, mas temos de aguardar. Resta-nos fazer a quarentena, estarmos em casa e esperar", explicou o treinador português ao serviço do Al Nassr desde janeiro de 2019.