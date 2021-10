Rui Vitória não esconde orgulho por reencontrar Ricardo Pereira: «Merece ter sucesso e ser feliz»

O Sparta Moscovo vai receber o Leicester, amanhã, num encontro referente à terceira jornada do Grupo C da Liga Europa. Ora, esse duelo vai colocar frente-a-frente Rui Vitória e Ricardo Pereira, dois 'velhos conhecidos' dos tempos do Vitória de Guimarães. Através de uma publicação nas redes sociais, o técnico português assinalou o momento e não escondeu o orgulho por reencontrar o jogador que lançou na alta-roda do futebol em 2011/12, tendo o lateral conseguido afirmar-se definitivamente na temporada seguinte. Rui Vitória revelou ainda uma conversa com os adjuntos vimaranenses.





"Vamos metê-lo já de início na equipa para que na próxima época não sinta qualquer tipo de pressão!", recordou o agora técnico do Spartak, acrecentando."Dito e feito. Desde aí, ganhou asas e voou até ao topo do futebol europeu. Fico sempre feliz quando reencontro os meus jogadores. Amanhã, apesar de estarmos em lados opostos e a batalhar pelos três pontos, desejo que continue sempre com sucesso e seja feliz. O Ricardo merece", escreveu Rui Vitória, que vê o seu Spartak seguir na segunda posição do grupo, a três pontos do líder Legia.