Rui Vitória protesta contra o jogo oficial do Zamalek

Rui Vitória criticou o facto de o encontro entre o Zamalek de Jesualdo Ferreira e o Elect Sport (Chade), a contar para a 2ª mão da 1ª eliminatória da Champions de África (2-0 a favor da equipa do luso na 1ª mão efetuada em Yanoudé, nos Camarões), se realizar hoje, ou seja, a meio da janela de jogos das seleções. Depois de se ter estreado ao leme do Egito anteontem com uma vitória (3-0) sobre o Níger, em Alexandria, o treinador português de 52 anos libertou El Wensh (central) e Zizo (extremo), pupilos de Jesualdo Ferreira. "O duo do Zamalek regressa ao clube por causa do jogo com o Elect e depois volta para cá. É inacreditável marcar um jogo durante uma pausa oficial para as seleções. Não é admissível. Em 20 anos de carreira nunca tinha visto um jogo oficial de um clube durante o período das seleções", queixou-se Rui Vitória, que cumprirá na terça-feira, diante da Libéria em Alexandria, o segundo compromisso no banco dos Faraós.

O teste com o Níger foi considerado positivo pelo luso. "Foi o início de um novo desafio para a seleção do Egito. Conseguimos mostrar no campo aquilo que treinámos. Estamos a tentar criar uma nova forma de jogar", disse Rui Vitória, frisando: "Sou o treinador de 120 milhões de egípcios, nunca estivera nesta situação."