Rui Vitória quer combater falta de formação no Egito: «Não existem bons jogadores sem bons treinadores»

Rui Vitória abordou o atual momento do futebol egípcio numa entrevista à 'Ontime Sports'. O selecionador do Egipto defendeu a formação de treinadores e apresentou medidas para combater o problema."Os treinadores devem ter acesso e direito à formação. Preparar treinadores é muito importante. Sei que há seis anos que não abrem cursos de treinadores e formações no Egipto, ao contrário dos países europeus. Em Portugal, há palestras semanais para preparar treinadores", defendeu o antigo treinador de Benfica e V. Guimarães."Não existem bons jogadores sem bons treinadores. Devemos conversar com a associação de futebol e com os clubes. Visitei muitos clubes no Egito e descobri que alguns têm bons planos para o futuro, outros não. Devemos depender da ciência moderna para desenvolver treinadores ou mesmo recorrer a especialistas para esta missão", acrescentou.O treinador português tenciona combater o facto de não haver jogadores "jovens a participar nos jogos da Liga Egípcia. Temos de mudar estes números e colocar jogadores da faixa etária dos 19 aos 23 anos a participar nas principais ligas" e sugeriu a criação de uma segunda equipa por parte dos clubes e ainda uma nova Liga para jogadores mais jovens, propostas que já apresentou à federação egípcia."Há potencial no Egipto e jovens com qualidade que precisam de um contexto adequado para a sua evolução. Confio nos jogadores egípcios. Escolho os jogadores com base no modelo de jogo e, por isso, devem cumprir os requesitos de cada uma das posições, de forma a representar a seleção com grande qualidade", frisou.Questionado sobre a qualidade de Mohamed Salah, Rui Vitória foi taxativo. "Salah é um dos melhores jogadores do mundo neste momento", reiterou, tendo ainda considerado que "está para a seleção egípcia, como Messi para a Argentina."