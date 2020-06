Rui Vitória renova por 2 anos com o Al Nassr

Rui Vitória chegou a acordo com o Al Nassr tendo em vista a renovação do contrato (o atual vínculo expirava no final da temporada) por mais dois anos.

O treinador português, de 50 anos, tinha em mãos uma oferta do Fenerbahçe (2,5 M€ anuais em termos salariais), mas optou por continuar na Arábia Saudita... e por menos dinheiro do que auferia atualmente. Segundo os canais oficiais do Al Nassr, Rui Vitória aceitou ficar a ganhar menos por ter compreendido que o clube (e o futebol na sua generalidade) atravessa dificuldades financeiras por causa da pandemia da Covid-19. Essa foi a primeira grande surpresa deste processo. A segunda foi o facto de o técnico português ter prolongado o vínculo por dois anos e não apenas por um, como era esperado.

A cerimónia de assinatura do novo vínculo terá lugar nos próximos dias. O clube irá retomar os treinos esta semana, tendo em vista a regresso da liga da Arábia Saudita, agendado para 4 de agosto.