Rui Vitória saboreia o êxito: «Mostrámos caráter nos momentos difíceis»

Depois da tempestade, o Spartak Moscovo parece navegar agora em águas tranquilas. A equipa somou três triunfos em oito dias – dois no campeonato e outro na Liga Europa (em Nápoles) – e Rui Vitória já exibiu uma sorriso, após bater o Akhmat Grozny.





"Foi difícil, porque depois do jogo em Itália, tivemos muito pouco tempo, com muitos voos. Além disso, não havia muito espaço de manobra devido ao grande número de baixas. Todas estas dificuldades tornam a nossa vitória especialmente saborosa. Portanto, parabéns a todos pelo sucesso!" Agora vem a paragem para as seleções e o português tem agora mais tempo para trabalhar. "Mostrámos caráter nos momentos difíceis. É o mais importante", vincou.