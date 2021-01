Rui Vitória começa a seguir o Flamengo nas redes sociais

Rui Vitória começou a seguir o Flamengo nas redes sociais, facto que não passou ao lado de muitos dos seguidores do clube carioca.





O treinador português está sem clube desde que deixou o Al-Nassr , da Arábia Saudita, no final do mês de dezembro.Rui Vitória, ex-técnico do Benfica, segue apenas 20 contas no Instagram e entre elas estão somente dois clubes: o Al-Nassr e o Flamengo. Segue também a Seleção Nacional.