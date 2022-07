Rui Vitória será apresentado na próxima quarta-feira no Egito

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após ter sido anunciado como o novo selecionador do Egito, Rui Vitória será apresentado na próxima quarta-feira (20) no Cairo.O ribatejano irá assistir no dia seguinte ao duelo da final da Taça de 2020/21 entre os portugueses Jesualdo Ferreira e Ricardo Soares, técnicos de Zamalek e Al Ahly, respetivamente.