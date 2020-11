Rui Vitória soma nova derrota na Arábia e cai para zona de despromoção

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, desceu esta segunda-feira à zona de despromoção da Liga saudita de futebol, ao somar a quarta derrota na prova, na visita ao agora líder isolado Al Hilal (2-0), na quinta jornada.

O francês Bafétimbi Gomis adiantou os campeões em título, aos 60 minutos, e Saleh Al Shehri fixou o resultado, aos 90+9, impondo mais um desaire à formação comandada pelo antigo técnico de Benfica e Vitória de Guimarães.

Com apenas três pontos nas primeiras cinco rondas, o Al Nassr caiu para o 15.º e penúltimo lugar do campeonato da Arábia Saudita.

No topo da competição está precisamente o Al Hilal, que, com esta vitória, se isolou na liderança, com 13 pontos, e capitalizou o 'deslize' do Al Shabab, de Pedro Caixinha, que empatou 2-2 no reduto do Al Ahli e é segundo colocado, com 11.

Abdullah Tarmin adiantou o Al Ahli, logo aos dois minutos, mas o Al Shabab operou a reviravolta, através do argentino Cristian Guanca, aos 44, e Fawaz Al Sagour, aos 48. Contudo, o alemão Marko Marin repôs a igualdade, aos 50, e impediu que a equipa de Caixinha se mantivesse lado a lado com o Al Hilal.