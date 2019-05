Rui Vitória: «Sou campeão na Arábia Saudita e é isso que me deixa muito satisfeito»

Rui Vitória chegada a Lisboa Rui Vitória chegada a Lisboa

Rui Vitória regressou esta quinta-feira a Portugal com o título de campeão da Arábia Saudita ao serviço do Al Nassr na bagagem. O ex-treinador do Benfica, deixou o clube da Luz em janeiro, fala num balanço muito positivo desta época, em que abraçou num desafio diferente."Faço um balanço muito positivo: saí há quatro meses e meio com o objetivo de fazer ano e meio de contrato e no primeiro ano tentar ganhar o campeonato, o que aconteceu. Ser campeão num país que não é o nosso é uma satisfação enorme", afirmou à chegada a Lisboa.Quanto ao título do Benfica, Rui Vitória também comentou: "Fiquei muito contente, porque tenho muitos amigos no Benfica e também participei nesse título, mas mais importante para mim foi o título conquistado na Arábia Saudita""Saímos a bem do Benfica, quando tínhamos de sair. Muitas vezes temos de mudar de estrada para chegar ao caminho que queremos e foi o que aconteceu, felizmente as duas partes tiveram sucesso no final. De facto [a mudança] foi algo rápido, um risco enorme, num fim de semana troquei de clubes. Acabei por ser feliz", assumiu o treinador, que tem em mente regressar a Portugal, mas não para já: "Tenho mais um ano de contrato."Questionado sobre João Félix, Rui Vitória afirmou: "É um grande jogador, como muitos que o Benfica tem."