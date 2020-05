Rui Vitória vê com "bons olhos" cargo de selecionador

Rui Vitória está atualmente no comando técnico do Al Nassr, mas a verdade é que o treinador, de 50 anos, não descarta a possibilidade de vir a treinar uma seleção. Numa conversa como convidado da ‘Scouttalks’, da ‘Proscout’, Vitória analisou a sua carreira e não deixou de responder quando questionado acerca dessa hipótese. “É algo que via com bons olhos. Porque não gosto de olhar apenas para a minha tarefa de treinador, gosto de olhar para a organização”, justificou o técnico luso.

De resto, Rui Vitória garante que para já a carreira passa pela Arábia Saudita, ainda que pense em voltar a treinar em Portugal no futuro. “Regressar? A curto, curto prazo para Portugal não! Estou neste momento na Arábia [Saudita], tenho contrato com o Al Nassr e vamos ver se renovo ou não”, assumiu o técnico que tem contrato com o campeão saudita até ao final da presente temporada. No entanto, o ex-treinador do Benfica deixou claro que “um dos objetivos é voltar a Portugal”. “Mas não é uma obsessão”, garante.