Rui Vitória volta a ganhar seis jogos depois no campeonato russo

O Spartak Moscovo voltou a ganhar no campeonato russo seis jogos depois. A equipa de Rui Vitória recebeu e venceu o Akhmat Grozny, por 2-1, a contar para a 17ª jornada. Os homens da formação orientada pelo português marcaram o golo do triunfo aos 87 minutos, por Promes, num encontro em que estiveram cerca de uma hora a jogar com menos um homem, face à expulsão de Sobolev, à passagem do minuto 32.Victor Moses abriu o ativo aos 13 minutos, para os da casa, e Utkin empatou para a equipa de Gozny antes do intervalo, aos 45'+3.O dianteiro Promes marcou o golo, festejado efusivamente, e correu para o banco para festejar com o técnico português, de 51 anos, que subiu à condição ao nono posto da liga russa. O Spartak soma 23 pontos em 17 encontros, a 14 pontos do líder Zenit.