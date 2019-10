Rui Vitória volta aos triunfos

Depois de dois empates e duas derrotas em jogos oficiais, Rui Vitória voltou a ter motivos para sorrir. O Al-Nassr venceu na casa do Al-Raed, por 2-0, na sétima jornada da liga saudita e ocupa agora o 6º lugar, à condição, com 11 pontos. A formação orientada pelo treinador português está ainda a oito do líder Al-Hilal, mas tem um jogo em atraso.





O primeiro golo foi apontado aos 18', por Abderrazak Hamdallah, que ainda não tinha marcado esta época, depois de ter apontado 34 tentos na última temporada. Al Shehri fechou as contas aos 90'+3.