Rummenigge e a eliminação do PSG da Liga dos Campeões: «Há coisas que não dão para explicar»

Karl-Heinz Rummenigge, antigo presidente do Bayern Munique, falou ao 'L'Équipe' sobre a situação de Messi no PSG e a eliminação dos parisienses da Liga dos Campeões , aproveitando para deixar um conselho a Nasser Al-Khelaifi, máximo dirigente da formação gaulesa."Se o jogo [Real Madrid-PSG] se jogasse dez vezes, o PSG ganhava nove. No futebol há coisas que não dá para explicar. O PSG viu-se envolvido num turbilhão", começou por dizer Rummenigge, antes de abordar a estadia de Messi - que não considera estar feliz - em França."É certo que não parece feliz em Paris. Mas acredito que nas últimas semanas melhorou. Lembro-me do verão passado, quando foi acolhido de forma incrível pelos adeptos. Um jogador como ele não merece ser assobiado. Quando vejo tais coisas, o meu coração sangra".O alemão deixou ainda um conselho a Nasser Al-Khelaifi, e lembrou os incidentes no final do jogo entre Real Madrid e PSG, em que o catari se dirigiu ao balneário dos árbitros. "Precisa de ter paciência. É impossível ganhar a Champions da noite para o dia. [Nesse jogo] Encontraram-se frente a frente dois presidentes com relações tensas. Era de esperar que o eliminado reagisse mal. É uma pessoa racional, controlada, educada... mas o futebol traz um monte de emoções. Da próxima vez vou aconselhá-lo a não ir ao balneário dos árbitros", rematou.