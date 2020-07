Rússia: Autoridades de saúde proíbem novo jogo do FK Orenburg devido a surto de Covid-19

O surto de infeções com o novo coronavírus no FK Orenburg obrigou ao adiamento do jogo da equipa com o Ural, da 25.ª jornada da liga russa, agendado para esta quarta-feira, anunciou a entidade organizadora da competição.

De acordo com a liga russa, a realização do encontro foi proibida pelas autoridades regionais de saúde da zona de Orenburg, depois de terem sido contabilizadas 10 pessoas infetadas com o vírus, responsável pela covid-19.

No sábado, o clube falhou o jogo frente ao Krasnodar, relativo à 24.ª jornada, por ter oito jogadores infetados, tendo-lhe sido atribuída a derrota por falta de comparência.

As informações mais recentes indicam que além do FC Orenburg, também o FK Rostov, o Dínamo Moscovo e o FK Ufa, todos da principal liga russa, têm casos positivos nos plantéis.

O aumento de casos pode colocar em causa a continuidade da Liga russa, que esteve suspensa durante mais de três meses devido à pandemia de covid-19, que, de acordo com o balanço mais recente, causou 9.536 mortos no país.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 507 mil mortos e infetou mais de 10,37 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.