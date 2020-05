Rússia: Avançado Pavel Pogrebniak infetado com coronavírus

O avançado russo Pavel Pogrebniak, do FK Ural, contraiu o novo coronavírus, refere hoje num comunicado no seu sítio o clube da primeira liga russa de futebol.De acordo com a nota informativa do FK Ural, a infeção do avançado Pavel Pogrebniak, que foi o único jogador do plantel a testar positivo, "é leve" e "não ameaça a sua saúde".





Pavel Pogrebniak, de 36 anos, que está no modesto clube de Ecaterimburgo desde 2018, terá contraído o vírus durante a sua permanência em Moscovo, segundo o presidente do FK Ural, Grigori Ivanov.Em 2007/08, Pavel Pogrebniak foi o máximo goleador da Liga Europa, com 10 golos, quando a sua equipa da altura, o Zenit, conquistou o troféu, ao derrotar por 2-0 os escoceses do Glasgow Rangers na final.Pogrebniak, antes de regressar ao campeonato russo, na época de 2015/16, jogou pelos alemães do Estugarda (2009/12) e pelos ingleses do Fulham (2012) e Reading (2012/15).A liga russa de futebol, interrompida à 22.ª jornada, com oito por realizar, será retomada em 21 de junho. O FK Ural segue na 11.ª posição, com 25 pontos, apenas a dois do 'play-off' de despromoção.Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.As autoridades de saúde russas consideram que a situação epidemiológica no país - com os últimos números a apontar para 326.448 casos e 3.249 mortes por covid-19 - está estabilizada.A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.