Rússia: Denis Popov premiado após ser goleado

Denis Popov teve uma estreia agridoce no campeonato russo. É que o guarda-redes, de 17 anos, foi titular na goleada (1-10) sofrida pelo Rostov frente ao Sochi, mas acabou por ser eleito o melhor jogador em campo. E até se percebe o motivo para o jovem ter sido premiado.

Ora, tal como foi bastante falado no mundo do futebol, o Rostov teve de alinhar só com juniores no regresso da liga, já que tinha o plantel principal em quarentena devido a seis casos positivos de Covid-19, e isso permitiu que os miúdos se dessem a mostrar no principal escalão do futebol russo. E Denis Popov, que decerto irá relembrar os dez golos sofridos na estreia, também terá de recordar as várias defesas que fez. No total, o guardião, de 17 anos, realizou 15 defesas durante a partida - um recorde na prova - e ainda defendeu um penálti, aos 26’, quando o jogo ainda só registava um 2-1 favorável para a formação de Sochi.

A verdade é que, apesar da derrota, Popov apresentou-se com um grande sorriso no momento de receber o prémio referente ao melhor jogador em campo e ainda mereceu umas palavras elogiosas por parte do Rostov. “Denis fez 15 (!!!) defesas de cortar a respiração! O espetáculo dele foi arrebatador”, podia ler-se nas redes sociais do clube após a partida.