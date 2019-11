Rússia mais longe de Portugal no ranking da UEFA

A derrota sofrida pelo Lokomotiv Moscovo mesmo ao cair do pano acabou por permitir que Portugal aumentasse a vantagem no 6º lugar do ranking da UEFA. Isto porque o V. Guimarães conseguiu um ponto diante do Arsenal no encontro que abriu a 4ª jornada da Liga Europa, colocando a diferença entre os dois países em 1,166 pontos.





Um valor que poderá ser hoje aumentado, face à entrada em ação de FC Porto, Sporting e Sp. Braga, num dia em que os russos apenas terão duas equipas a entrar em campo na ronda da Liga Europa.