Rússia: portugueses marcam pelo Lokomotiv Moscovo

Os portugueses Manuel Fernandes e Eder marcaram na vitória tranquila por 3-0 do Lokomotiv Moscovo no terreno do Yenisey Krasnoyarsk, equipa orientada pelo antigo médio portista Dmitri Alenichev, que ocupa o último lugar da liga russa ao fim de 12 jornadas. Os dois internacionais lusos foram titulares no adversário do FC Porto no Grupo D da Liga dos Campeões, que chegaram à vantagem com um golo de Aleksey Miranchuk, aos 22 minutos. Já na segunda parte, Manuel Fernandes, a passe de Eder, aos 81’, fez o seu terceiro golo nesta edição do campeonato; o avançado, aos 84’, estreou-se a marcar na prova, fixando o resultado final.

Com esta vitória, o campeão em título mantém-se no terceiro lugar, com os mesmos 21 pontos do Rostov, e menos um do que o Krasnodar, que ontem venceu em casa do candidato CSKA Moscovo por 2-1. A equipa da capital esteve em vantagem, graças a um golo de Vlasic, mas permitiu a reviravolta já perto do final. Ari (79’) e Claesson (81’) fizeram os golos que deram o triunfo ao Krasnodar, se segue a três pontos do líder Zenit.