Rússia: Zenit bate Spartak e apura-se para a final da taça

O Zenit venceu este domingo o Spartak de Moscovo por 2-1 e irá marcar presença na final da Taça da Rússia, prova que já conquistou por três ocasiões.





Os golos surgiram todos na primeira parte, com Dzyuba, aos 24 minutos, a colocar a formação da casa em vantagem, após a conversão de um penálti. Sabolev, aos 45+1, repôs a igualdade no marcador, mas logo a seguir Kuzyayev carimbou o triunfo do Zenit.Na outra meia-final da prova, o Khimki, da segunda divisão, bateu o FK Ural por 3-1 e garante também a presença no derradeiro encontro da competição.