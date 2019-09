Rússia: Zenit goleia e sobe à liderança com Benfica atento

O Zenit São Petersburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, isolou-se este sábado provisoriamente na liderança do campeonato russo, após golear em casa o Rubin Kazan, por 5-0, na 10.ª jornada.O avançado Alex Sutormin iniciou a partida no banco, mas foi lançado no arranque da segunda parte e acabou por ser a figura do jogo, ao assinar um bis, aos 65 e 75 minutos.A goleada foi toda construída na segunda metade do encontro, com remates certeiros do sérvio Ivanovic, aos 58 minutos, do eslovaco Mak, aos 82, e de Shatov, aos 87.Com este resultado, o Zenit, atual campeão russo, isolou-se no comando da prova, com 23 pontos, mas ainda pode ser apanhado pelo Krasnodar, 'carrasco' do FC Porto nas eliminatórias da Liga dos Campeões, que no domingo desloca-se ao terreno do CSKA Moscovo.O Zenit é rival do Benfica no Grupo G da 'Champions', juntamente com Lyon e Leipzig. Os russos recebem os 'encarnados' em 02 de outubro, na segunda jornada do agrupamento.