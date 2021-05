Russos garantem que Rui Vitória já procura casa em Moscovo

A imprensa russa garante que Rui Vitória já chegou a acordo com o Spartak de Moscovo. O site ‘sports.ru’ avança que o técnico português acertou todos os detalhes com a direção do emblema moscovita para suceder a Domenico Tedesco e passar a orientar a equipa a partir do final desta época.





Rui Vitória deve ser apresentado oficialmente na próxima semana e já estará mesmo a procurar casa para si e para a sua família na capital da Rússia.A imprensa local revela que o treinador português já está a estudar o plantel do Spartak e avança até já nomes que podem vir a ser dispensados pelo novo técnico.Raul Riancho, antigo treinador do Spartak, admite não conhecer Rui Vitória, mas deseja boa sorte ao português. "Para ser sincero, não sei quase nada sobre ele. Sei que treinou o Benfica durante vários anos. O tempo dirá se a direção fez a escolha certa", afirmou, ao ‘sports.ru’.Rui Vitória está sem clube desde que deixou o Al Nassr, da Arábia Saudita, no final do ano passado.