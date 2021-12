Ryan Babel lança autobiografia em... rap

Prestes a fazer 35 anos e em final de contrato com o Galatasaray, Ryan Babel decidiu lançar uma autobiografia. Nada de estranho, não fosse o caso de ser em formato de álbum rap, com oito músicas escritas e cantadas pelo avançado holandês. Uma ideia que ganhou forma na pandemia e que lhe permitiu conciliar as suas duas paixões."Quando tivemos de ficar fechados em casa, fiquei aborrecido. E foi aí que surgiu a ideia. Liguei para alguns amigos músicos e expliquei o conceito. Ficaram muito animados e foi assim que a jornada começou ", contou Babel ao ‘The Guardian’, numa entrevista em que recordou a sua ligação ao rap desde a adolescência, quando jogava no Ajax. "Na altura senti-me intimidado por algumas opiniões. Tinha 18/19 anos e achei que deveria dar um passo atrás e não me envolver tanto na música."Agora pensa de outra forma. "Ao longo do álbum descrevi muitas conversas com pessoas do futebol e com treinadores que não acreditaram em mim. Há também uma parte em que descrevo o meu mau relacionamento com Rafa Benítez e com Louis van Gaal, que foi meu diretor desportivo no Ajax e que não acreditava em mim." Mas as maiores queixas são do espanhol seu treinador no Liverpool: "Abandonou-me e não me apoiou quando as coisas não me correram bem."