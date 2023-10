Ryan Gauld falha dois penáltis mas Vancouver Whitecaps com Luís Martins apura-se para o playoff da MLS

O Vancouver Whitecaps apurou-se, na madrugada deste domingo, para o playoff da MLS, com o lateral português, Luís Martins, a participar como suplente utilizado no empate caseiro (1-1), frente ao Los Angeles FC, no último jogo da fase regular da liga norte-americana (MLS).Com passagens, entre outros, por Sporting, V. Setúbal, Aves e Farense, o médio escocês Ryan Gauld foi titular na formação canadiana e com a particularidade de ter falhado dois penáltis (16’ e 25’). Apesar do desperdício, isso não impediu o Vancouver Whitecaps de consumar o apuramento para a próxima fase da MLS.Já o lateral esquerdo formado no Benfica, Luís Martins, entrou aos 67’, ajudando a equipa a segurar o resultado que já estava feito, fruto dos golos de Denis Bouanga, que adiantou o Los Angeles FC no marcador, e de Ali Ahmed (58’), que empatou a partida para os canadianos.A formação de Vancouver terminou, assim, a Conferência Oeste no 6.º posto, com 48 pontos e volta a defrontar os Los Angeles FC (3.º classificado da Conferência Oeste, 52 pontos) na primeira ronda dos playoffs, fase que terá início a 9 de dezembro. Na ronda seguinte, o vencedor desta eliminatória cruza-se com o vencedor da eliminatória entre o Seattle Sounders e o FC Dallas.