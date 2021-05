Sá Pinto demite-se do comando técnico do Gaziantep

Ricardo Sá Pinto está de saída do Gazientep. O treinador publicou um comunicado onde justifica a decisão.





"Depois do anúncio do nosso presidente em sair do Gaziantep, eu também decidi sair do clube. Tinhamos um projeto desportivo em comum, para o qual eu fui escolhido para liderar pelo Sr. Mehmet Büyükeksi. Contudo, vou liderar a equipa e os meus jogadores nos últimos três jogos. Tivemos uma boa época, com mais 8 pontos do que na época passada, e vitórias importantes. Vamos continuar a trabalhara arduamente nos jogos que faltam", explicou o treinador. O Gazientep encontra-se no 8.º lugar na 1.ª Divisão da Turquia.apurou que Ricardo Sá Pinto abdicou das verbas correspondentes ao ano de contrato que faltava cumprir.