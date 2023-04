Sá Pinto alcança líder José Morais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mesmo a atravessar uma situação delicada por conta dos problemas financeiros do Esteghlal, Ricardo Sá Pinto saiu da jornada 25 da liga iraniana com os mesmos pontos (52) do líder Sepahan, de José Morais.

A visita ao Aluminium Arak terminou com um suado triunfo por 1-0, num jogo tumultuoso fora do relvado. Sá Pinto chegou mesmo a precisar de assistência, depois de atingido por garrafas atiradas da bancada. Horas mais tarde, o Sepahan perdeu (0-1) na visita ao Tractor, deixando a luta entre treinadores portugueses pelo título ao rubro quando faltam 5 jornadas para o fim.