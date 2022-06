Sá Pinto é o novo treinador do Esteghlal FC‌‌

O Esteghlal FC‌‌, clube do campeonato iraniano, oficializou esta terça-feira a chegada de Ricardo Sá Pinto, que será o novo treinador da formação daquele país.Ricardo Sá Pinto, recorde-se, teve a última experiência no comando do Moreirense, de onde saiu há escassas semanas, depois da formação de Moreira de Cónegos não ter conseguido a permanência na 1.ª Liga. Nos últimos dois anos, passou pelo Brasil, onde orientou o Vasco da Gama, e pela Turquia, onde esteve ao serviço do Gaziantep.