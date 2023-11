Sá Pinto foi eleito o melhor treinador do Chipre em outubro, período em que conduziu o Apoel à vitória sobre o Ethnikos Achna (5-1), Othellos (1-0), Nea Salamis (1-0), Peyia (2-0) e Karmiotissa (2-1). "Tenho imenso orgulho no facto de os nossos esforços coletivos terem trazido resultados, elevando a posição da equipa e redundando na merecida atribuição deste prémio", disse o luso de 51 anos, cuja equipa é líder isolada da liga, com 26 pontos (mais três do que o Paphos e o Aris Limassol), e está na 2ª eliminatória da Taça.