Sá Pinto "honrado" pelo apoio feminino no estádio: «Que dia histórico, com mais uma grande vitória»

O treinador português de futebol Ricardo Sá Pinto exultou esta quinta-feira nas redes sociais com a presença de mulheres iranianas no estádio durante o triunfo do seu Esteghlal no campeonato de futebol local.

"Que dia histórico, com mais uma grande vitória, com muita qualidade e esforço da nossa equipa! Foi uma grande honra fazer parte do primeiro jogo com as mulheres do Esteghlal a apoiar-nos no nosso estádio e ver essa grande vitória!", escreveu, na rede social Instagram.

O Esteghlal venceu o Mes Kerman por 1-0, mas o mais marcante no desafio foi a oficialização do regresso do público feminino aos estádios de futebol no campeonato do Irão, depois de ter sido banido aquando a Revolução Islâmica, em 1979.

Há mais de 40 anos que as mulheres não estavam autorizadas a ir aos estádios de futebol, sendo que este teste, que se espera passe a ser generalizado pelo país, terá sido para cumprir com uma exigência da FIFA e da Confederação Asiática de Futebol.

As autoridades iranianas contradisseram-se sobre a obrigatoriedade de cumprir com esta medida e não revelaram as possíveis sanções em caso de incumprimento.

A mudança começou já em 2019 quando, por pressão da FIFA, o Irão autorizou público feminino nos seus jogos internacionais, nomeadamente na fase de apuramento para o Mundial2019 do Qatar, quando cerca de 4.000 mulheres puderam assistir ao encontro com o Cambodja, ainda assim entre o corpo de polícia e pessoal médico.

Hoje, as mulheres entraram por uma porta separada dos homens onde encontraram supervisoras, vestidas da cabeça aos pés, e que pediram a quem entrava que colocasse lenço na cabeça, o véu do islão. "Estamos felizes pela vossa presença no estádio Azadi", escreveu o Esteghlal na rede social Twitter, ainda obrigado a regras estatais de combate à covid-19, pelo que o estádio com capacidade para mais de 80.000 espetadores não podia ter mais de 30% dessa capacidade.

O governo já disse que tem todos os estádios prontos para acolher as adeptas femininas em condições de segurança, incluindo com ambulâncias diferenciadas.

No relvado, a equipa comandada por Ricardo Sá Pinto venceu por 1-0, com o golo solitário do avançado francês Kevin Yamga, aos 75 minutos.