Sá Pinto ilibado de suposta manipulação de um resultado na Grécia

Ricardo Sá Pinto foi ilibado, esta quinta-feira, pela justiça grega, de uma acusação em um processo de manipulação de um resultado, de um jogo entre o Olympiacos e o Atromitos, que era orientado pelo técnico português em 2016/17.





O Olympiacos venceu essa partida por 2-1 e oO treinador, de 48 anos, emitiu uma declaração a mostrar satisfação com este desfecho, mas também a reclamar da injustiça que diz ter sido alvo."É com grande satisfação que hoje recebo a notícia da minha ilibação de um caso em que fui injustamente envolvido. Durante a minha carreira, o respeito e a integridade sempre foram princípios orientadores, pelo que me revoltou ver-me arrastado para este processo.Foram três anos muitos duros para mim e para a minha família, vendo o meu nome e a minha honra questionada em público. Enquanto jogador e treinador, trabalhei muito para permitir à minha família um nível de conforto, e sobretudo, garantir a minha independência.Hoje foi feita justiça. Uma suspeita e acusação injustas sobre o meu bom nome e a minha honra, foram finalmente comprovadas como erradas e falsas!", pode ler-se.