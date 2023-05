Sá Pinto perde Taça do Irão no prolongamento

O FC Persepolis é o novo vencedor da Taça do Irão. O emblema campeão daquele país alcançou a dobradinha em Teerão batendo na final o Esteghlal, de Ricardo Sá Pinto, por 2-1, num encontro que precisou de prolongamento.Torabi deu vantagem ao Persepolis, aos 30 minutos, mas o Esteghlal, dirigido pelo técnico luso, conseguiu levar o jogo para o tempo extra face ao golo de Hossein Moradmand, aos 90'. A 5 minutos do final do prolongamento, já com Sá Pinto a ver o encontro da bancada após expulsão, Alishah fez o resultado final.Antes, o treinador português protagonizou um momento quente , tanto com o 4º árbitro como com adeptos na bancada, 'trocando' objetos.