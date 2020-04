Sá Pinto pode ser banido por 10 anos do futebol grego

Ricardo Sá Pinto pode vir a ser banido do futebol grego até um período de 10 anos. No seguimento de uma alegada manipulação de resultado na vitória (2-1), em 2012, do Olympiacos sobre o Atromitos - então orientado pelo técnico luso -, a imprensa grega aponta que o relatório do comité de ética prevê uma sanção para Sá Pinto que pode ir de uma multa de 20 mil euros até uma suspensão da atividade por 10 anos.





Além disso, Olympiacos e Atromitos podem descer à 2ª divisão, sendo que ainda não existe qualquer tipo de decisão e os veredictos são passíveis de recurso.