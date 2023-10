Sadio Mané compra clube da 4.ª divisão

Sadio Mané, companheiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, comprou o Bourges, um modesto clube da National 2 (4.ª divisão francesa). "Vamos trabalhar juntos de forma a desenvolver, estruturar e profissionalizar o clube. Vai ser um grande desafio, mas os adeptos estão interessados e acredito que vamos ser bem-sucedidos. O prefeito da cidade e o presidente do clube convenceram-me a abraçar o projeto com a ambição de alcançar os objetivos de forma imediata", adiantou o craque senegalês, de 31 anos, numa mensagem de vídeo durante o anúncio oficial. "Confirmo a chegada de Sadio Mané como parceiro do Bourges Foot 18. Quero enviar-lhe as mais calorosas saudações", referiu o líder da autarquia francesa, Yann Galut, ao lado de Cheikh Sylla, o presidente do clube.Segundo a imprensa local, as negociações entre o jogador e Sylla prolongaram-se por três anos. O interesse surgiu graças à boa relação entre ambos. Mané prometeu financiar as transferências no próximo mercado de inverno, até porque o Bourges está em 13.º e penúltimo lugar, com 4 pontos, e espera-se que o investimento ajude o clube a recuperar.