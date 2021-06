Sagrada Esperança empata e atrasa-se na corrida à liderança do Girabola

O Sagrada Esperança atrasou-se esta quarta-feira na corrida à liderança do campeonato angolano, ao empatar a zero diante do Kuando Kubango FC, em partida em atraso da 19.ª jornada.

Apesar do empate, o Sagrada, terceiro classificado, mantém a possibilidade de voltar à liderança da prova devido ao jogo em atraso por disputar diante do Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, referente à 23.ª jornada.

O Girabola é liderado pelo 1.º de Agosto, de Paulo Duarte, com 51 pontos, seguido do Petro de Luanda com os mesmos pontos, mais dois do que o Sagrada Esperança.





Jogos da 19.ª jornada:

- Quarta-feira, 12 mai:

Ferrovia do Huambo - Bravos do Maquis 2-0

Recreativo da Caála - Wiliet de Benguela 2-0

Petro de Luanda - Santa Rita de Cássia 1-0

Académica do Lobito - Baixa de Kassanje 2-1

Sporting de Cabinda - Recreativo do Libolo 1-0

Progresso Sambizanga - Interclube 1-1

1º de Agosto - Desportivo da Huila 2-0





- Quarta-feira, 09 jun:

Sagrada Esperança - Kuando Kubango FC, 0-0





Classificação:

1. 1º de Agosto, 51 pontos

2. Petro de Luanda, 51.

3. Sagrada Esperança, 49.

4. Bravos do Maquis, 40.

5. Interclube, 39.

6. Recreativo da Caála, 32.

7. Williete de Benguela, 30

8. Académica do Lobito, 28.

9. Desportivo da Huila, 27.

10. Recreativo do Libolo, 26.

11. Progresso Sambizanga, 23.

12. Sporting de Cabinda, 23.

13. Baixa de Cassanje, 21.

14. Kuando Kubango, 21.

15. Santa Rita de Cássia, 19.

16. Ferrovia do Huambo, 12.