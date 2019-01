Salah, Mané e Aubameyang candidatos à Bola de Ouro africana de 2018

O egípcio Mohamed Salah, vencedor no ano passado, o senegalês Sadio Mané, e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang foram esta terça-feira designados candidatos finalistas ao prémio de melhor futebolista africano do ano de 2018.A Bola de Ouro africana será entregue no dia 08 de janeiro, em Dakar, pela Confederação Africana de Futebol.Salah, eleito em 2017, é de novo favorito, após um ano excelente com o Liverpool, mesmo apesar de Aubameyang, ganhador em 2015, estar a fazer uma boa época com o Arsenal, liderando a lista dos marcadores em Inglaterra, com 14 golos, mais um do que o 'faraó'.Mané, colega de Salah no Liverpool, parte atrás dos outros dois candidatos.Os senegaleses El Hadji Diouf (2001 e 2002) e Yaya Touré (2011 e 2012) e o camaronês Samuel Eto'o (2003 e 2004) são os únicos que conquistaram o troféu duas vezes seguidas.