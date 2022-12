'Salt Bae' proibido de marcar presença na final da Taça dos Estados Unidos de 2023

Nusret Gökçe, mais conhecido como 'Salt Bae', foi esta quarta-feira proibido de marcar presença na final da Taça dos Estados Unidos do próximo ano. Através de uma curta nota nas redes sociais, a página oficial da competição comunicou a decisão, sem justificar as razões.

Recorde-se que o chef turco, internacionalmente reconhecido pela forma peculiar como coloca o sal na comida, tem sido muito criticado pelas atitudes - com Lionel Messi à mistura - que teve durante as comemorações dos jogadores argentinos no relvado do estádio de Lusail (Qatar) após a conquista do Mundial'2022. Até a sua presença no relvado, junto dos jogadores e do troféu, com o qual tirou várias fotos e gravou vários vídeos, foi questionada.