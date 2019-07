Salvio brinca com Matic e pede-lhe para rumar ao Boca: «Mano, vem para aqui jogar»

Eduardo Salvio e Nemanja Matic, ex-jogadores do Benfica, partilharam um momento de cumplicidade no Instagram, que culminou com o argentino a pedir ao sérvio para rumar... ao Boca Juniors.O apelo, em tom de brincadeira, deu-se após Matic comentar uma fotografia de Salvio na estreia pelos xeneizes. "Mano, vem cá jogar só um ano. Saudades", respondeu o argentino, que deixou a Luz ainda neste mercado.Ambos dividiram balneário na temporada 2012/13 e na primeira metade de 2013/14. Mas, infelizmente para Salvio e para o Boca, Matic tem atualmente contrato com o Manchester United até junho de 2020.