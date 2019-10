Salvio "como nunca" para o seu maior jogo do ano

O Eduardo Salvio deixou o Benfica para jogar na equipa que é adepto desde pequenino e para estar em jogos importantes, como o jogo da madrugada desta terça-feira (01h30) perante o River Plate na segunda mão das meias-finais da Libertadores 2019.Depois de ter tido problemas musculares que o afastaram do primeiro jogo no Monumental, a 2 de outubro, 'Toto', como também é conhecido, está fisicamente disponível para defrontar, na condição de titular, o maior rival de sempre.A equipa de Gustavo Alfaro, que conta também o ex-benfiquista Lisandro López será assim: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Más; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Almendra, Alexis Mac Allister; Tevez e 'Wanchope' Ábila."O Toto está super motivado, como nunca aliás", falou auma fonte que conhece muito bem o jogador. "Ele voltou à sua plenitude física como quando voltou ao país", agregou.Salvio e Lisandro terão um difícil jogo pela frente ao Boca, onde terá de marcar, pelo menos, dois golos para assegurar os penáltis ou três para classificar de forma direta à final de Santiago de Chile no próximo dia 23 de novembro, para defrontar ao Flamengo de Jorge Jesus ou o Grémio do polémico Renato Gaúcho.Os visitantes, o atual campeão da Libertadores, River Plate, deverá avançar para o jogo com Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Nacho Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz; Matías Suárez e Rafael Santos Borré.