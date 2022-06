Salvio deixa Boca Juniors para rumar ao México: argentinos explicam razões da mudança

Ainda não é oficial, mas já todos dão como certo. Eduardo Salvio vai deixar o Boca Juniors no final do mês e mudar-se para os mexicanos do Pumas, isto depois de não ter chegado a acordo com o emblema argentino para a continuidade. Diferenças financeiras estiveram na origem de tudo e uma oferta muito superior dos mexicanos acabou por fazer a balança pender para este lado.

O negócio, ainda que não confirmado, já é dado como garantido pelo próprio trinador do Pumas. "Vou trazê-lo porque necessito de experiência. Somos muito jovens, já dei muita importâncias às camadas jovens, estreámos 14 jovens em dois anos, e agora preciso dessa parte de equilíbrio, de experiência, de alguém que tenha rodagem com o Salvio", disse Andrés Lillini, ao 'Olé'.

Segundo o jornal argentino, que dedica um longo artigo ao tema, o facto do técnico ter ligado a Salvio para o convencer também teve algum peso na escolha, mas a verdade é que houve outros fatores a pesar. Principalmente a sensação que o ex-Benfica teve de que na Bombonera não o desejavam. "Não se sentiu desejado, não sentiu que seria parte do que seria o futuro do Boca", escreve o diário argentino. E isso, explica, deveu-se essencialmente ao facto da direção xeneize ter esperado até junho para se mexer no sentido de tentar uma renovação contratual. Quando se chegou à frente, apresentou uma proposta vista como "insuficiente".

E assim, apesar de até ser provável que jogue por uma última ocasião pelos argentinos na madrugada de quarta-feira, em duelo da Libertadores com o Corinthians, Salvio terminará a sua passagem pelo conjunto de Buenos Aires sem deixar uma grande marca...