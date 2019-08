Salvio e o pedido de 'Licha': «Ligava-me e mandava mensagens para eu ir o mais rápido possível»

Depois de sete anos ligado ao Benfica (2012 a 2019), Toto Salvio está de volta ao futebol argentino. Formado no Lanús, o extremo argentino de 29 anos reforçou, neste mercado de trasnferências, o Boca Juniors, onde tem assumido um papel importante.Em entrevista ao jornal 'Olé', o extremo argentino revelou que Lisandro López, defesa que se encontra emprestado pelos encarnados ao Boca, teve um papel preponderante na sua saída do clube da Luz para 'La Bombonera', tendo insistido para que o extremo argentino acelerasse a sua mudança para Buenos Aires."A verdade é que tenho uma relação espetacular com o Licha, muito próxima. É um dos meus melhores amigos, construímos uma relação espetacular em Portugal e depois mantivémo-la. Tivemos várias conversas desde que saiu a público o interesse do Boca e ele perguntava-me se era verdade, ligava-me e mandava mensagens para tratar de ir o mais rápido possível. Também me agarrei um pouco a ele, às informações que me dava sobre o clube. Sempre me falou muito bem do Boca e isso também me incentivou a vir", revelou Salvio.