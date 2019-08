Salvio estreia-se a marcar e Boca Juniors segue em frente na Taça Libertadores

O Boca Juniors superou o Athletico Paranaense por 2-0 na última madrugada, em jogo da Taça Libertadores, depois de já ter triunfado no Brasil por 1-0, num embate em que o ex-benfiquista Salvio entrou aos 75 minutos e fechou o marcador, aos 90+5', apontando o primeiro tento pelos argentinos.





O primeiro golo dos vice-campeões em título foi apontado já na segunda parte, aos 57 minutos, por intermédio de Ramón Ábila.Os argentinos vão agora medir forças com os equatorianos da Liga de Quito, que, na terça-feira, afastaram os paraguaios do Olímpia Assunção, ao empatarem 1-1 fora, mesmo com 10 desde os 48 minutos, depois do triunfo caseiro por 1-0.