Salvio estreia-se no Boca Juniors com empate

Eduardo Salvio estreou-se no Boca Juniors na primeira jornada da Superliga Argentina. A equipa do ex-benfiquista não foi além do empate perante o Huracán, ficando o resultado fechado em 0-0.





No jogo da Bombonera, Salvio entrou aos 64 minutos substituindo Agustín Almendra, médio que já viu o seu nome associado ao FC Porto. O argentino mostrou a sua qualidade e participou em várias jogadas de perigo.Apesar do Boca não ter conseguido o golo, o ex-encarnado deixou uma boa imagem aos adeptos xeneizes.A próxima possibilidade de entrar no relvado da Bombonera será na quarta-feira, no jogo frente ao Athletico Paranaense, nos oitavos de final da Taça Libertadores. O Boca tem vantagem de um golo conseguido em Curitiba.