Salvio faz trabalho extra para 'aguentar' exigência do futebol argentino

Depois de ter marcado na quarta-feira, para a Libertadores, Toto Salvio voltou esta madrugada a celebrar um golo pelo Boca Juniors, ajudando a equipa xeneize a somar um triunfo importante sobre o Patronato, por 2-0. Após o encontro, o antigo jogador do Benfica mostrou-se feliz pelo momento que está a viver e confessou que o clima que sente na Argentina é bem distinto daquele que tinha na Luz.

"Estou muito contente pela adaptação e por tudo o que estou a viver desde que cheguei. No Benfica não vivia este clima que se sente aqui no futebol argentino e a verdade é que também estou a desfrutar bastante. Ainda assim, tenho de adaptar-me mais ao estilo de jogo mais físico que se joga por cá", declarou o extremo, que confessou estar a preparar-se de uma forma específica para essa questão."Todas as tardes faço trabalho específico para estar bem fisicamente. Depende um pouco do que faço no clube, mas os preparadores do clube e o meu 'personal trainer' estão sempre em contactar. Fazem-me sentir bem no campo", admitiu o argentino, que ao final de poucas semanas já voltou as sentir as diferenças entre o futebol europeu e o argentino: "Há uma mudança. O futebol argentino é diferente, muito mais físico. Em cada bola dividida vais até à morte. Preparei-me muito para vir e as coisas estão a sair bem. E creio que com trabalho e sacrifício as coisas acontecem"