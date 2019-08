Salvio: «FC Porto-Benfica era intenso, mas um River Plate-Boca não tem comparação»

Mesmo sendo já uma ausência certa devido a lesão, Toto Salvio foi esta sexta-feira o porta-voz do plantel do Boca Juniors na antevisão ao dérbi com o River Plate, numa conferência de imprensa ao lado de Juan Quintero (ex-FC Porto) na qual aproveitou para recordar os grandes jogos que vivenciou na Europa ao serviço do Benfica, nomeadamente aqueles em que defrontou precisamente os dragões.







"Estive muitos anos muito longe da família. Agora, estar aqui com eles, passar a tarde juntos ou partilhar refeições com os meus pais, é algo impagável. Depois, há a paixão pelo futebol... Nós os dois estivemos em Portugal, fomos rivais, no FC Porto e Benfica. São cidades diferentes e clubes muito grandes, com muitos adeptos. Faziam-se jogos intensos, o país parava, mas a dimensão de um River-Boca não tem comparação a nada. Essa é uma das coisas das quais eu sentia falta", assumiu inicialmente o argentino."Benfica e Boca são dois clubes gigantes. Todos sabem a grandeza do Benfica, os títulos e os adeptos. É um clube que me deu tudo durante muitos anos. Aqui no Boca estou a cumprir um sonho, de estar na equipa da qual sou adepto. São duas equipas similares e sinto-me privilegiado por ter jogado no Benfica e por vestir estas cores", acrescentou Salvio.